"Укусил ему руку". Гайсин на суде – о Мамаеве во время конфликта с Паком в кафе

Гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в ходе дачи показаний на заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ответил на вопросы адвокатов о том, каким образом он противостоял компании в ее конфликте со своим знакомым, чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания", по делу также проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.

– В отношении Мамаева после его удара (по лицу Гайсина) предпринимали какие-то действия? – вопрос адвоката Бушманова.

– Укусил ему руку. Дальше не помню, что с ним произошло, но Протасовицкий заступился за него.

– Хотели ли с ним продолжить потасовку?

– Вступать в потасовку не было ни малейшего желания. Не понимаю, почему оно могло возникнуть .

– Как полагаете, Мамаев, нанося удар, с кем-то согласовывал действия?

– Времени, чтобы согласовать данное действие, не было. Одна группа стоит, а другой бьет сзади, мне это непонятно.

Также Гайсин уточнил:

– Письменного соглашения между ними не было. А про устное не могу сказать.

– Правильно ли я понял, что Мамаев вам не угрожал?

– Словесно – нет.

– Мамаев вам извинения приносил?

– Понимаете… Мы все люди отходчивые. Прошло полгода. Произносил он эти вещи или не произносил, это риторические вопросы. Так себя с людьми не ведут. Я значительно старше, никого не оскорблял. Потом звучало: "Может быть, зря мы это сделали". Слова "Извините меня, пожалуйста" не было.

– Попросил или нет?

– Он говорил: я об этом сожалею. Дословно не помню.

Александр Кокорин со смехом и открытым ртом наблюдает за показаниями Гайсина и внимательно рассматривает его лицо. Кирилл Кокорин также слушал гендиректора НАМИ с улыбкой. Павел Мамаев в какой-то момент положил голову на руки. (Арман Мкртчян, Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!