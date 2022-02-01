Украинский защитник Иван Ордец из московского «Динамо» рассказал о жизни в России.

— Как тебе Москва?

— Топ. Классный город. Хотя первое время было непривычно — ощущал себя каким-то муравьем. Но адаптировался и даже к пробкам привык. Москва нереально красивая. Город возможностей, так скажу.

— Не думал здесь остаться?

— Знаешь, ты уже пятый или шестой человек, кто об этом спрашивает.

— Среди журналистов?

— Не только. Ребята из команды тоже интересовались. Я пока затрудняюсь ответить. Очень тяжело сказать.

— По чему больше всего скучаешь в Москве?

— Очень не хватает родственников, друзей. Помнишь, я говорил про отпуск в Киеве? На третий день неожиданно поймал себя на мысли: насколько же это крутой город! Как маленькая Москва. Зашел в один ресторанчик, в котором часто был раньше, в другой — ничего не изменилось. Супергород.