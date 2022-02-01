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«Сказал Фонсеке: «Динамо» играет как «Ливерпуль». Ордец — о встрече с экс-тренером «Ромы» и «Шахтера»

Ордец заявил, что сказал Фонсеке, что «Динамо» играет как «Ливерпуль»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Паулу Фонсека.
Фото Global Look Press

Защитник «Динамо» Иван Ордец рассказал о встрече с бывшим тренером «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсекой.

— Ты играл у Луческу и Фонсеки — Шварц на кого-то из них похож?
— По игре в обороне требования и принципы Шварца такие же, как у Фонсеки. Кстати, я сейчас был в отпуске в Киеве и случайно встретил Паулу в ресторане! Разговорились минут на 40. Он меня спрашивал про Сандро: «Вижу, вы играете в более вертикальный футбол». Я рассказывал, что по стилю очень похоже на «Ливерпуль»: много прессинга, нужно успевать на подборы, высокая линия обороны.

У Луческу было немного по-другому. Он делал упор на атаку — тогда в «Шахтере» играло много бразильцев и задач высоко поднимать оборонительную линию не было. Возможно, я был помоложе и просто не замечал таких нюансов. Но, когда пришел Фонсека, мы стали уделять очень много внимания игре в линию сзади. Много просматривали «Наполи» Маурицио Сарри, а когда играли с ними в еврокубках, то разобрали их игру на мелкие детали.
Помню, когда Паулу только пришел в «Шахтер», то сразу сказал: «Я сделаю все, чтобы каждый из вас вышел на новый уровень». И знаешь, все, кто играл при Фонсеке, реально прибавили.

— Шок, что Фонсека смотрит матчи «Динамо».
— Да, он сказал, что за мной следит. Плюс, у него же было предложение из России. И не одно! Паулу тоже об этом рассказывал. Но, видишь, он отказался.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ 0
Ницца 0
2-й тайм

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун
Матч завершён

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Иван Ордец
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Паулу Фонсека
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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27 тур
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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