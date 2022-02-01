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Сегодня, 08:15

«Феде нужен был новый вызов — он не сбитый летчик». Ордец — о Смолове в «Динамо»

Ордец заявил, что Смолов перешел в «Динамо» из-за необходимости нового вызова
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о переходе в клуб Федора Смолова.

— Зимой «Динамо» провернуло главный трансфер в РПЛ. Ты удивлен, что многие не верят в Смолова и восприняли переход негативно?
— Считаю, Феде нужен был новый вызов — и он его получил. Мы боремся за первое место, и для него это стимул выходить и показывать игру, как в «Краснодаре», когда он забивал и получал удовольствие. Да и в «Локомотиве» были хорошие отрезки — нельзя сказать, что Смолов — сбитый летчик. Уверен, он нам поможет! По тренировкам видно, что он — огромный талант: великолепно работает с мячом, первое касание всегда правильное; ну и, конечно, опыт сказывается — все же Федя на серьезном уровне поиграл.

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере 31-летнего Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи за команду.

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Иван Ордец
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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