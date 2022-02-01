Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о переходе в клуб Федора Смолова.

— Зимой «Динамо» провернуло главный трансфер в РПЛ. Ты удивлен, что многие не верят в Смолова и восприняли переход негативно?

— Считаю, Феде нужен был новый вызов — и он его получил. Мы боремся за первое место, и для него это стимул выходить и показывать игру, как в «Краснодаре», когда он забивал и получал удовольствие. Да и в «Локомотиве» были хорошие отрезки — нельзя сказать, что Смолов — сбитый летчик. Уверен, он нам поможет! По тренировкам видно, что он — огромный талант: великолепно работает с мячом, первое касание всегда правильное; ну и, конечно, опыт сказывается — все же Федя на серьезном уровне поиграл.

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере 31-летнего Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи за команду.