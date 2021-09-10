Уго Алмейда высказался о Витории в «Спартаке»

Экс-нападающий «Вердера», «Кубани и «Анжи» Уго Алмейда поделился своим мнением по поводу соотечественника и главного тренера «Спартака» Руя Витории. По словам экс-игрока сборной Португалии, это отличный специалист, но в жизни, может, не всегда все получатся.

«Не хочу говорить про ситуацию Витории в «Спартаке». Я приехал получать удовольствие на Кубок Легенд, — отметил Алмейда. — Для меня это отличный специалист, который показывал отличную работу в различных клубах. Иногда у тебя все получается, иногда нет, это жизнь. Нет смысла это обсуждать».

«Мне было хорошо в России. С удовольствием вспоминаю игру за «Кубань», мы вышли в финал Кубка России. Я тогда забил в полуфинале. В Дагестане было много трудностей, но я все равно наслаждался. Сейчас иногда слежу за российскими игроками, с которыми играл», — добавил Алмейда.

37-летний Алмейда, завершивший карьеру, в 2015 году выступал за «Кубань» и «Анжи». Он примет участие в Кубке Легенд, который стартует сегодня, 10 сентября, на арене «Мегаспорт».