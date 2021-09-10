Промес рассказал о восстановлении после травмы
Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о том, как проходило его восстановление после травмы.
«У меня была мышечная травма. Хоть повреждение и небольшое, восстановление проходило дольше, чем мы предполагали изначально. Икроножной мышце требуется больше внимания, чем другим. Но сейчас я чувствую себя отлично!
Это не рекорд по срокам, но так быстро в начале сезона я еще не выбывал. В первом же туре! Ситуация меня сильно разозлила, потому что я рассчитывал помочь команде в важных матчах», — цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».
30-летний голландец был травмирован в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (0:1). После 6 туров красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-09-10-kvinsi_promes_ya_privyk_byt_pervym_a_gde_my_seychas_s_etim_nelzya_primiritsya/
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