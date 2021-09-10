Промес рассказал о восстановлении после травмы

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о том, как проходило его восстановление после травмы.

«У меня была мышечная травма. Хоть повреждение и небольшое, восстановление проходило дольше, чем мы предполагали изначально. Икроножной мышце требуется больше внимания, чем другим. Но сейчас я чувствую себя отлично!



Это не рекорд по срокам, но так быстро в начале сезона я еще не выбывал. В первом же туре! Ситуация меня сильно разозлила, потому что я рассчитывал помочь команде в важных матчах», — цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

30-летний голландец был травмирован в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (0:1). После 6 туров красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.