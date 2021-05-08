«Уфа» — «Зенит»: стартовые составы, Дзюба не попал в заявку сине-бело-голубых
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ 8 мая. Встреча пройдет в Уфе, начало — в 14.00 (мск).
Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не попал в заявку команды Сергея Семака на игру с уфимцами.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Никитин, Плиев, Йокич, Баэур — Иванов, Камилов, Мрзляк, Милетич — Жемалетдинов, Андрич.
Запасные: Чернов, Аликин, Кукушкин, Морозов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.
Стартовый состав «Зенита»: Мих. Кержаков — Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой — Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос — Азмун, Малком.
Запасные: Одоевский, Хотулёв, Жирков, Кравцов, Крапухин, Шамкин.
«Зенит», который туром ранее досрочно стал чемпионом России, с 61 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю