«Уфа» — «Зенит»: Фомин вывел хозяев вперед
18:09
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин открыл счет на 79-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча проходит на стадионе «Нефтяник» в Уфе.
Форвард «Уфы» Ловро Бизяк прибежал к штрафной «Зенита», попытался прострелить направо, но Фомин прервал передачу и сам выскочил к вратарской, выполнив удар под перекладину.
? Даниил Фомин забил свой третий гол в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 24, 2019
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