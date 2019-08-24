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«Уфа» — «Зенит»: Фомин вывел хозяев вперед

18:09
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Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин открыл счет на 79-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча проходит на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Форвард «Уфы» Ловро Бизяк прибежал к штрафной «Зенита», попытался прострелить направо, но Фомин прервал передачу и сам выскочил к вратарской, выполнив удар под перекладину.

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Уфа — Зенит

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