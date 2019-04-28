Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек реализовал пенальти в матче с "Уралом" и прервал продолжительную серию неудач своего клуба в исполнении 11-метровых. В последний раз уфимцы наказывали соперника за нарушение в своей штрафной в августе 2016 года, когда Силвестр Игбун отличился во встрече с "Крыльями". Последующие шесть ударов (в том числе и от Ванека) неизменно отражали вратари.
Последние восемь пенальти "Уфы" в чемпионате России
|
Дата
|
Пенальтист
|
Матч
|
Вратарь
|
Исход
|
26.08.2016
|
Силвестр Игбун
|
Кр.Советов (г) – 1:0
|
Георгий Лория
|
Гол
|
05.11.2016
|
Силвестр Игбун
|
Рубин (д) – 2:3
|
Сергей Рыжиков
|
Вратарь
|
25.11.2016
|
Ондржей Ванек
|
Оренбург (д) – 1:0
|
Александр Гутов
|
Вратарь
|
09.04.2017
|
Кехинде Фатаи
|
Спартак (д) – 1:3
|
Артем Ребров
|
Вратарь
|
21.04.2017
|
Иван Пауревич
|
ЦСКА (д) – 0:2
|
Игорь Акинфеев
|
Вратарь
|
30.07.2018
|
Силвестр Игбун
|
Локомотив (д) – 0:0
|
Гильерме
|
Вратарь
|
13.04.2019
|
Оливье Тилль
|
Енисей (г) – 0:0
|
Юрий Нестеренко
|
Вратарь
|
28.04.2019
|
Ондржей Ванек
|
Урал (д)
|
Ярослав Годзюр
|
Гол
Кроме того, Ванек реализовал первый пенальти в матчах "Уфы" в текущем чемпионате. Ранее помимо Силвестра Игбуна и Оливье Тиля неточными ударами отметились оренбуржец Денис Попович и махачкалинец Владислав Кулик. (Кирилл Бурдаков)
Пенальти в матчах "Уфы" в чемпионате-2018/19
|
Дата
|
Матч
|
Пенальтист
|
Вратарь
|
Исход
|
30.07.2018
|
Уфа – Локомотив – 0:0
|
Силвестр Игбун Уфа
|
Гильерме
|
Вратарь
|
24.11.2018
|
Оренбург – Уфа – 1:0
|
Денис Попович Оренбург
|
Александр Беленов
|
Вратарь
|
01.12.2018
|
Анжи – Уфа
|
Владислав Кулик Анжи
|
Александр Беленов
|
Вратарь
|
13.04.2019
|
Енисей – Уфа – 0:0
|
Оливье Тилль Уфа
|
Юрий Нестеренко
|
Вратарь
|
28.04.2019
|
Уфа – Урал
|
Ондржей Ванек
|
Ярослав Годзюр
|
Гол