Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек реализовал пенальти в матче с "Уралом" и прервал продолжительную серию неудач своего клуба в исполнении 11-метровых. В последний раз уфимцы наказывали соперника за нарушение в своей штрафной в августе 2016 года, когда Силвестр Игбун отличился во встрече с "Крыльями". Последующие шесть ударов (в том числе и от Ванека) неизменно отражали вратари.

Последние восемь пенальти "Уфы" в чемпионате России

Дата Пенальтист Матч Вратарь Исход 26.08.2016 Силвестр Игбун Кр.Советов (г) – 1:0 Георгий Лория Гол 05.11.2016 Силвестр Игбун Рубин (д) – 2:3 Сергей Рыжиков Вратарь 25.11.2016 Ондржей Ванек Оренбург (д) – 1:0 Александр Гутов Вратарь 09.04.2017 Кехинде Фатаи Спартак (д) – 1:3 Артем Ребров Вратарь 21.04.2017 Иван Пауревич ЦСКА (д) – 0:2 Игорь Акинфеев Вратарь 30.07.2018 Силвестр Игбун Локомотив (д) – 0:0 Гильерме Вратарь 13.04.2019 Оливье Тилль Енисей (г) – 0:0 Юрий Нестеренко Вратарь 28.04.2019 Ондржей Ванек Урал (д) Ярослав Годзюр Гол

Кроме того, Ванек реализовал первый пенальти в матчах "Уфы" в текущем чемпионате. Ранее помимо Силвестра Игбуна и Оливье Тиля неточными ударами отметились оренбуржец Денис Попович и махачкалинец Владислав Кулик. (Кирилл Бурдаков)

Пенальти в матчах "Уфы" в чемпионате-2018/19