Пресс-служба "Уфы" опубликовала пост с известным моментом с участием нынешнего главного тренера команды Вадима Евсеева. К известному мему было добавлена надпись с сокращением "ХВ" от "Христос Воскресе", в честь праздника Пасхи, которую православные христиане отмечают сегодня, 28 апреля.

Перед знаменитым моментов на камеру Евсеев забил победный гол за сборную России в стыковом матче за право сыграть на чемпионате Европы 2004 года в ворота Уэльса (1:0). После игры он крикнул в камеру: "… вам! Понятно?...!".

Напомним, что "Уфа" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России обыграла "Урал" со счетом 4:1.

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