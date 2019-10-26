«Уфа» впервые за год потерпела крупное поражение

В матче 14-го тура чемпионата России «Тамбов» в Саранске разгромил «Уфу» (3:0) и одержал первую крупную победу в премьер-лиге.

Для уфимцев данная неудача стала девятой в чемпионатах России. В последний раз команда из Башкирии уступала с разницей в три гола в сентябре 2018 года ЦСКА (0:3).

Главный тренер уфимцев Вадим Евсеев потерпел третье крупное поражение в элите российского футбола. Весной 2017 года «Амкар» под его руководством последовательно уступил «Рубину» (0:3) и ЦСКА (0:3). (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражения «Уфы» в чемпионатах России

Дата Тренер Соперник Счет 29.11.2014 Игорь Колыванов ЦСКА (г) 0:5 23.08.2015 Игорь Колыванов Локомотив (д) 0:3 19.09.2015 Игорь Колыванов Терек (г) 1:4 24.04.2016 Евгений Перевертайло Краснодар (г) 0:4 12.08.2017 Сергей Семак Ростов (д) 1:4 18.09.2017 Сергей Семак Зенит(г) 0:3 20.08.2018 Сергей Томаров Динамо (г) 0:3 15.09.2018 Сергей Томаров ЦСКА (г) 0:3 26.10.2019 Вадим Евсеев Тамбов (г) 0:3

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