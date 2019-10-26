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«Уфа» впервые за год потерпела крупное поражение

15:58
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В матче 14-го тура чемпионата России «Тамбов» в Саранске разгромил «Уфу» (3:0) и одержал первую крупную победу в премьер-лиге.

Для уфимцев данная неудача стала девятой в чемпионатах России. В последний раз команда из Башкирии уступала с разницей в три гола в сентябре 2018 года ЦСКА (0:3).

Главный тренер уфимцев Вадим Евсеев потерпел третье крупное поражение в элите российского футбола. Весной 2017 года «Амкар» под его руководством последовательно уступил «Рубину» (0:3) и ЦСКА (0:3). (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражения «Уфы» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

29.11.2014

Игорь Колыванов

ЦСКА (г)

0:5

23.08.2015

Игорь Колыванов

Локомотив (д)

0:3

19.09.2015

Игорь Колыванов

Терек (г)

1:4

24.04.2016

Евгений Перевертайло

Краснодар (г)

0:4

12.08.2017

Сергей Семак

Ростов (д)

1:4

18.09.2017

Сергей Семак

Зенит(г)

0:3

20.08.2018

Сергей Томаров

Динамо (г)

0:3

15.09.2018

Сергей Томаров

ЦСКА (г)

0:3

26.10.2019

Вадим Евсеев

Тамбов (г)

0:3

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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