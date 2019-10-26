«Уфа» впервые за год потерпела крупное поражение
В матче 14-го тура чемпионата России «Тамбов» в Саранске разгромил «Уфу» (3:0) и одержал первую крупную победу в премьер-лиге.
Для уфимцев данная неудача стала девятой в чемпионатах России. В последний раз команда из Башкирии уступала с разницей в три гола в сентябре 2018 года ЦСКА (0:3).
Главный тренер уфимцев Вадим Евсеев потерпел третье крупное поражение в элите российского футбола. Весной 2017 года «Амкар» под его руководством последовательно уступил «Рубину» (0:3) и ЦСКА (0:3). (Кирилл Бурдаков)
Крупные поражения «Уфы» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
29.11.2014
|
Игорь Колыванов
|
ЦСКА (г)
|
0:5
|
23.08.2015
|
Игорь Колыванов
|
Локомотив (д)
|
0:3
|
19.09.2015
|
Игорь Колыванов
|
Терек (г)
|
1:4
|
24.04.2016
|
Евгений Перевертайло
|
Краснодар (г)
|
0:4
|
12.08.2017
|
Сергей Семак
|
Ростов (д)
|
1:4
|
18.09.2017
|
Сергей Семак
|
Зенит(г)
|
0:3
|
20.08.2018
|
Сергей Томаров
|
Динамо (г)
|
0:3
|
15.09.2018
|
Сергей Томаров
|
ЦСКА (г)
|
0:3
|
26.10.2019
|
Вадим Евсеев
|
Тамбов (г)
|
0:3
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