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«Уфа» — «Урал»: видеотрансляция матча в 16.30

5 июля 2020, 14:30
«Уфа» принимает «Урал» в матче 26-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
«Уфа» принимает «Урал» в матче 26-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
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В воскресенье, 5 июля, состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Уфимцы располагаются на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата и могут обойти «Спартак», уральцы идут 10-ми. Между соперниками всего одно очко.

Следить за матчем «Уфа» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Урал»

Уфа — Урал

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