«Уфа» — «Урал»: видеотрансляция матча в 16.30
5 июля 2020, 14:30
В воскресенье, 5 июля, состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
Уфимцы располагаются на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата и могут обойти «Спартак», уральцы идут 10-ми. Между соперниками всего одно очко.
Следить за матчем «Уфа» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Уфа» — «Урал»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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