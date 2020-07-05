В воскресенье, 5 июля, состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Уфимцы располагаются на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата и могут обойти «Спартак», уральцы идут 10-ми. Между соперниками всего одно очко.

Следить за матчем «Уфа» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Урал»