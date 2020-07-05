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«Уфа» — «Урал»: составы команд

5 июля 2020, 15:14
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Стали известны составы «Уфы» и «Урала» на матч 26-го тура Тинькофф-чемпионата России. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Урунов, Бизяк.

Запасные — Шафинский, Аликин, Пуцко, Терентьев, Круговой, Алиев, Емельянов, Фольмер, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Бавин, Емельнов, Бикфалви, Бумаль, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Кухарчик.

Запасные — Баклов, Герасимов, Мамин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Ефремов, Магомадов, Августиняк, Погребняк, Панюков.

Уфа — Урал

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