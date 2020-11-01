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«Уфа» — «Урал»: Бикфалви реализовал пенальти

12:39
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Главный арбитр встречи 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Уралом» Владимир Москалев назначил пенальти в ворота хозяев после подсказки ВАР.

К мячу подошел Эрик Бикфалви и не оставил шансов Александру Беленову. Румын оформил дубль в первом тайме — 2:0.

Уфа — Урал

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