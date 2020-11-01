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«Уфа» — «Урал»: Бикфалви открыл счет

12:28
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви отличился в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он открыл счет в середине первого тайма — 1:0.

Уфа — Урал

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