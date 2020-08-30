«Уфа» свела вничью матч с «Динамо»
В матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» на своем поле принимала «Динамо». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Гости открыли счет в концовке первого тайма: отличился Клинтон Нжи. В начале второй половины положение выровнял Тимур Жамалетдинов.
«Уфа» набрала 5 очков и находится внизу турнирной таблицы. У «Динамо» стало 11 очков и команда идет в группе лидеров.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
6-й тур
«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:1)
Голы: Нжи, 43 (0:1). Жамалетдинов, 59 (1:1).
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Данченко (Тилль, 60), Неделчару, Кротов (Голубев, 36), Алиев, Безденежных, Емельянов (Сухов, 46), Фольмер (Вомбергар, 60), Жамалетдинов (Карп, 90).
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Морозов, 79), Шуньич, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Фомин (Каборе, 70), Моро, Шиманьски (Филипп, 70), Комличенко (Игбун, 46), Нжи (Грулев, 78).
Предупреждения: Жамалетдинов, 12. Алиев, 43. Каборе, 88.
Судьи: Турбин (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону), Гурбанов (Краснодар).
ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Воронцов (Ярославль).
30 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/