«Уфа» свела вничью матч с «Динамо»

В матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» на своем поле принимала «Динамо». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Гости открыли счет в концовке первого тайма: отличился Клинтон Нжи. В начале второй половины положение выровнял Тимур Жамалетдинов.

«Уфа» набрала 5 очков и находится внизу турнирной таблицы. У «Динамо» стало 11 очков и команда идет в группе лидеров.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:1)

Голы: Нжи, 43 (0:1). Жамалетдинов, 59 (1:1).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Данченко (Тилль, 60), Неделчару, Кротов (Голубев, 36), Алиев, Безденежных, Емельянов (Сухов, 46), Фольмер (Вомбергар, 60), Жамалетдинов (Карп, 90).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Морозов, 79), Шуньич, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Фомин (Каборе, 70), Моро, Шиманьски (Филипп, 70), Комличенко (Игбун, 46), Нжи (Грулев, 78).

Предупреждения: Жамалетдинов, 12. Алиев, 43. Каборе, 88.

Судьи: Турбин (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону), Гурбанов (Краснодар).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Воронцов (Ярославль).

30 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».