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«Уфа» — «Ротор»: почему не назначен пенальти?

16:27
«Уфа» — «Ротор». «Уфа» — «Ротор». «Уфа» — «Ротор».
«Уфа» — «Ротор».
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На 90+1-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Ротор» (0:0) у арбитра Виталия Мешкова были основания наказать гостей 11-метровым ударом, однако он продолжил игру. В том моменте защитник волгоградцев Седрик Гогуа сыграл неаккуратно в единоборстве с Ловро Бизяком. На повторе виден контакт его правой ноги с правой ногой соперника. Видеоассистенты Алексей Амелин и Илья Елеференко провели проверку эпизода, после чего матч продолжился. Значит, они согласились с рефери.

Возможно, судейская бригада решила, что Гогуа только слегка коснулся ногой Бизяка. Но такое решение выглядит как минимум спорным. Судя по повтору, показанному во время трансляции, защитник именно ударил соперника. (Александр Бобров)

Уфа — Ротор

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