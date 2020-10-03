На 90+1-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Ротор» (0:0) у арбитра Виталия Мешкова были основания наказать гостей 11-метровым ударом, однако он продолжил игру. В том моменте защитник волгоградцев Седрик Гогуа сыграл неаккуратно в единоборстве с Ловро Бизяком. На повторе виден контакт его правой ноги с правой ногой соперника. Видеоассистенты Алексей Амелин и Илья Елеференко провели проверку эпизода, после чего матч продолжился. Значит, они согласились с рефери.

Возможно, судейская бригада решила, что Гогуа только слегка коснулся ногой Бизяка. Но такое решение выглядит как минимум спорным. Судя по повтору, показанному во время трансляции, защитник именно ударил соперника. (Александр Бобров)