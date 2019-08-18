РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Уфа» — «Ростов»: Игбун оформил дубль в матче

18:08
Теги:

Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун забил гол на 79-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Ростова».

Игбун подловил ошибку защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, который скинул мяч нигирийцу после заброса из глубины. Казалось, что Слай уперся в Рагнара Сигурдссона, но смог развернуться и пробил в нижний угол.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Уфа» — «Ростов».

Уфа — Ростов

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Опрос

проголосовало: 13293
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир