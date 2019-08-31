«Уфа» отыграла один мяч в матче с «Оренбургом». Кротов забил впервые с сентября
12:59
«Уфа» на своем поле принимает «Оренбург» в матче 8-го тура чемпионата России. Во втором тайме хозяева поля отыграли один мяч. Гол забил нападающий Вячеслав Кротов, который забил впервые с сентября 2018 года.
Напомним, что обе команды играют в меньшинстве: у уфимцев был удален Александр Пуцко, у гостей — Виталий Шахов.
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