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«Уфа» отыграла один мяч в матче с «Оренбургом». Кротов забил впервые с сентября

12:59
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«Уфа» на своем поле принимает «Оренбург» в матче 8-го тура чемпионата России. Во втором тайме хозяева поля отыграли один мяч. Гол забил нападающий Вячеслав Кротов, который забил впервые с сентября 2018 года.

Напомним, что обе команды играют в меньшинстве: у уфимцев был удален Александр Пуцко, у гостей — Виталий Шахов.

Уфа — Оренбург

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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