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«Уфа» — «Оренбург»: все голы матча

13:35

«Оренбург» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в матче 8-го тура чемпионата России.

В составе победителей по мячу забили Джордже Деспотович и Георгий Зотов. У хозяев поля отличился Вячеслав Кротов. Отметим, что это первый гол футболиста с сентября 2018 года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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