«Оренбург» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в матче 8-го тура чемпионата России.

В составе победителей по мячу забили Джордже Деспотович и Георгий Зотов. У хозяев поля отличился Вячеслав Кротов. Отметим, что это первый гол футболиста с сентября 2018 года.

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