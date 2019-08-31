«Уфа» — «Оренбург»: все голы матча
«Оренбург» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в матче 8-го тура чемпионата России.
В составе победителей по мячу забили Джордже Деспотович и Георгий Зотов. У хозяев поля отличился Вячеслав Кротов. Отметим, что это первый гол футболиста с сентября 2018 года.
Джордже Деспотович забивает четвёртый мяч в восьми играх.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 31, 2019
? #УфаОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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?Первый гол Георгия Зотова за «Оренбург».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 31, 2019
? #УфаОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/bAntUfgiRS
? Гол Вячеслава Кротова сохраняет интригу в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 31, 2019
? #УфаОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/M1bNlQ6G6N
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