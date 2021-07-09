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Лунев занимает второе место по проценту сэйвов в РПЛ после Акинфеева

20:25
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Лунев занимает второе место по проценту сэйвов в РПЛ после Акинфеева

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев идет вторым в Тинькофф РПЛ по проценту сэйвов, сообщает 9 июля Opta. Ранее стало известно, что вратарь перейдет в «Байер».

Лунев сделал 228 сэйвов в 90 матчах за «Зенит» в РПЛ с 2017 года, сыграв 38 матчей на ноль. Только у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева (77 процентов) выше процент сэйвов в РПЛ за это время среди вратарей с 60+ играми, чем у Лунева (76,9 процента).

29-летний футболист выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах.

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Евгений Петров все материалы автора

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