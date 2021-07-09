Лунев занимает второе место по проценту сэйвов в РПЛ после Акинфеева

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев идет вторым в Тинькофф РПЛ по проценту сэйвов, сообщает 9 июля Opta. Ранее стало известно, что вратарь перейдет в «Байер».

Новичок @bayer04_en ?? Андрей Лунев сделал 228 сэйвов в 90 матчах за «Зенит» в РПЛ с 2017 года, сыграв 38 матчей на ноль. Только у Игоря Акинфеева (77%) выше процент сэйвов в РПЛ за это время среди вратарей с 60+ играми, чем у Лунева (76.9%). Смельчак. pic.twitter.com/YrZUgMxLmO — OptaIvan (@OptaIvan) July 9, 2021

Лунев сделал 228 сэйвов в 90 матчах за «Зенит» в РПЛ с 2017 года, сыграв 38 матчей на ноль. Только у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева (77 процентов) выше процент сэйвов в РПЛ за это время среди вратарей с 60+ играми, чем у Лунева (76,9 процента).

29-летний футболист выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах.