«Уфа» обыграла «Ростов» в гостях и покинула зону вылета
«Ростов» проиграл «Уфе» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ — 0:1.
Единственный мяч забил форвард уфимцев Комнен Андрич.
Отметим, что главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов не смог присутствовать на матче. Специалист не смог вылететь на встречу с командой из-за недомогания.
Благодаря победе «Уфа» поднялась на 14-е место, обогнав «Тамбов». На счету команды из Башкортостана 13 очков. «Ростов» идет 4-м с 29 очками.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
17-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» — 0:1 (0:0)
Гол: Андрич, 70.
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков (Козлов, 86), Хаджикадунич, Еременко, Байрамян (Альмквист, 62), Тугарев, Норманн, Глебов (Гигович, 62), Полоз.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Данченко (Сухов, 83), Табидзе, Кротов, Камилов, Мрзляк (Алиев, 88), Жамалетдинов (Сысуев, 69), Андрич (Карп, 88).
Предупреждения: Еременко, 27. Байрамян, 47. Норманн, 58. Кротов, 64. Плиев, 89. Сысуев, 90+3.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Еремин (Москва), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Карасев. Сафьян (оба — Москва).
6 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
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