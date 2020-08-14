«Уфа» не может позволить себе игроков за 10 миллионов евро». Евсеев объяснил причины поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Арсенала» и вспомнил о поражении от «Краснодара» (0:3).

— Атакующие действия «Уфы» во встрече с «Краснодаром»? Мы же играли против команды, которая попала в Лигу чемпионов. Прошлый сезон и предыдущий она играет, можно так сказать, во владение мячом. По статистике она на первом месте. По уровню подбора футболистов соперник преобладал. «Краснодар» может себе позволит игроков за 10 миллионов евро, а «Уфа» не может позволить, примерно за такие суммы мы продаем. Кому-то это нравится, кому-то — нет. «Уфа» выбрала такой стиль, все зависит от футболистов, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».