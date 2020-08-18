«Уфа» назначила нового генерального директора
11:00
По информации «СЭ», Ринат Шайбеков стал генеральным директором «Уфы». После ухода Шамиля Газизова он был исполняющим обязанности, теперь его утвердили в должности.
Эту информацию «СЭ» подтвердил председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.
С 2012-й по 2020 год генеральным директором уфимцев был Шамиль Газизов. 10 июля управленец перешел на аналогичную должность в «Спартак».
«Уфа» занимает 8-е место с тремя очками в турнирной таблице РПЛ. (Севастиан Терлецкий)
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