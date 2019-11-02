«Локомотив» открыл счет в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Уфы».

На 59-й минуте встречи Алексей Миранчук навесил с углового в центр штрафной, где уфимцы неожиданно провалились, мяч достался Эдеру, португалец легко положил его в угол ворот Александра Беленова.

? Эдер остался без опеки в штрафной хозяев и уверенно реализовал свой момент.



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? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/71VPaZYc30 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019

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