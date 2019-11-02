«Уфа» — «Локомотив»: Эдер открыл счет в матче
15:18
«Локомотив» открыл счет в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Уфы».
На 59-й минуте встречи Алексей Миранчук навесил с углового в центр штрафной, где уфимцы неожиданно провалились, мяч достался Эдеру, португалец легко положил его в угол ворот Александра Беленова.
? Эдер остался без опеки в штрафной хозяев и уверенно реализовал свой момент.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
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