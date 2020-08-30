В воскресенье, 30 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В рамках чемпионата России команды провели между собой 10 матчей, однако уфимцам ни разу не удавалось победить москвичей.

Следить за матчем «Уфа» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Динамо»