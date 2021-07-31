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«Динамо» в гостях обыграло «Уфу», растеряв в большинстве по ходу матча преимущество в два гола

19:26
31 июля. «Уфа» — «Динамо» — 2:3. Фото ФК «Динамо».
31 июля. «Уфа» — «Динамо» — 2:3. Фото ФК «Динамо».
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«Динамо» одолело «Уфу» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб на выезде одержал победу со счетом 3:2.

В первом тайме в составе бело-голубых оформил дубль полузащитник Даниил Фомин. Он дважды реализовал пенальти. Причем оба раза в своей штрафной фолил защитник «Уфы» Неманья Милетич.

Голкипер Александр Беленов оба раза угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Во второй тайме «Уфа» осталась в меньшинстве после удаления полузащитника Руслана Фищенко, который вышел на замену, но умудрился получить два предупреждения за минуту.

Зато другой вышедший на замену игрок «Уфы» — Гамид Агаларов — оправдал доверие тренера. Он оформил дубль, когда команда уже играла в меньшинстве, и сравнял счет.

И все же бело-голубые вырвали победу. Победную точку в матче поставил Себастьян Шимнаьски — 3:2.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 2:3 (0:2)

Голы: Фомин, 33 — с пенальти (0:1). Фомин, 41 — с пенальти (0:2). Агаларов, 81 (1:2). Агаларов, 86 (2:2). Шиманьски, 89 (2:3).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, К.Плиев, Бауэр, Милетич (Касинтура, 46), Иванов, Кротов (Голубев, 76), Камилов (Фищенко, 56), Мрзляк (Агаларов, 71), Саплинов (Жамалетдинов, 55).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Варела, 67), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро, Шиманьски, Захарян (Евгеньев, 90+1), Нжи (Скопинцев, 67), Тюкавин.

Предупреждения: Кротов, 20. Паршивлюк, 35. Милетич, 40. Бауэр, 47. Фищенко, 74. Шиманьски, 77. Бальбуэна, 78.

Удаление: Фищенко, 75.

Судьи: Сухой (Люберцы). Гурбанов (Краснодар), Ковалев (Реутов).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Богданов (Верея).

31 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 0
Локомотив 0
1-й тайм

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

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Иван Шитик все материалы автора

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