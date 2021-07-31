«Динамо» в гостях обыграло «Уфу», растеряв в большинстве по ходу матча преимущество в два гола

«Динамо» одолело «Уфу» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб на выезде одержал победу со счетом 3:2.

В первом тайме в составе бело-голубых оформил дубль полузащитник Даниил Фомин. Он дважды реализовал пенальти. Причем оба раза в своей штрафной фолил защитник «Уфы» Неманья Милетич.

Голкипер Александр Беленов оба раза угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Во второй тайме «Уфа» осталась в меньшинстве после удаления полузащитника Руслана Фищенко, который вышел на замену, но умудрился получить два предупреждения за минуту.

Зато другой вышедший на замену игрок «Уфы» — Гамид Агаларов — оправдал доверие тренера. Он оформил дубль, когда команда уже играла в меньшинстве, и сравнял счет.

И все же бело-голубые вырвали победу. Победную точку в матче поставил Себастьян Шимнаьски — 3:2.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 2:3 (0:2)

Голы: Фомин, 33 — с пенальти (0:1). Фомин, 41 — с пенальти (0:2). Агаларов, 81 (1:2). Агаларов, 86 (2:2). Шиманьски, 89 (2:3).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, К.Плиев, Бауэр, Милетич (Касинтура, 46), Иванов, Кротов (Голубев, 76), Камилов (Фищенко, 56), Мрзляк (Агаларов, 71), Саплинов (Жамалетдинов, 55).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Варела, 67), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро, Шиманьски, Захарян (Евгеньев, 90+1), Нжи (Скопинцев, 67), Тюкавин.

Предупреждения: Кротов, 20. Паршивлюк, 35. Милетич, 40. Бауэр, 47. Фищенко, 74. Шиманьски, 77. Бальбуэна, 78.

Удаление: Фищенко, 75.

Судьи: Сухой (Люберцы). Гурбанов (Краснодар), Ковалев (Реутов).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Богданов (Верея).

31 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник».