"Уфа" – "Арсенал": гол Игбуна следовало отменить?

20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал".

На 38-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Уфа" – "Арсенал" арбитр Владимир Москалев не заметил фол Игбуна, нарушившего правила в борьбе с Григалавой, и ошибочно засчитал взятие ворот тульской команды.

Судья не видел, как нападающий уфимцев в борьбе за позицию подтолкнул соперника в спину и затем отправил мяч в сетку.

Рефери следовало отменить гол и назначить штрафной удар в пользу "Арсенала". (Александр Бобров)

20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал".

20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал".