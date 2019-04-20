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"Уфа" – "Арсенал": гол Игбуна следовало отменить?

20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал". 20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал". 20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал".
20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал".
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На 38-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Уфа" – "Арсенал" арбитр Владимир Москалев не заметил фол Игбуна, нарушившего правила в борьбе с Григалавой, и ошибочно засчитал взятие ворот тульской команды.

Судья не видел, как нападающий уфимцев в борьбе за позицию подтолкнул соперника в спину и затем отправил мяч в сетку.

Рефери следовало отменить гол и назначить штрафной удар в пользу "Арсенала". (Александр Бобров)

20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал".
20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал".
20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал".
20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал".
20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал".
20 апреля. Уфа. Эпизод с голом Игбуна в матче "Уфа" - "Арсенал".
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