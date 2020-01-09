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УЕФА опубликовал сообщение о 90-летии со дня рождения Игоря Нетто

11:29
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Русскоязычный Twitter УЕФА опубликовал запись, посвященную бывшему капитану «Спартака» и сборной СССР Игорю Нетто. Сегодня ему могло исполниться 90 лет.

— 9 января 1930 года родился легендарный капитан сборной СССР и «Спартака» Игорь Нетто, — говорится в сообщении.

Нетто выступал на позиции полузащитника. Пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, чемпион Европы 1960 года, олимпийский чемпион 1956 года.

Дополнительная информация

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1215184036630495232

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