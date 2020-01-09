УЕФА опубликовал сообщение о 90-летии со дня рождения Игоря Нетто

Русскоязычный Twitter УЕФА опубликовал запись, посвященную бывшему капитану «Спартака» и сборной СССР Игорю Нетто. Сегодня ему могло исполниться 90 лет.

— 9 января 1930 года родился легендарный капитан сборной СССР и «Спартака» Игорь Нетто, — говорится в сообщении.

? 9 января 1930 года родился легендарный капитан сборной СССР и «Спартака» Игорь Нетто



? Кадры финального матча ЧЕ-1960 против Югославии, по итогам которого советская сборная и Нетто (№ 6) стали чемпионами континента ? @TeamRussia | @rfsruofficial | @fcsm_official pic.twitter.com/phG8aGo7yf — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) January 9, 2020

Нетто выступал на позиции полузащитника. Пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, чемпион Европы 1960 года, олимпийский чемпион 1956 года.