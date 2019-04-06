"Удачи, моя любовь!" Пожелания "Спартаку" от Промеса

Бывший нападающий "Спартака", игрок "Севильи" Квинси Промес пожелал удачи красно-белым в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА. В сториз Инстаграма Промес разместил свое фото в форме столичного клуба и написал: "Удачи, моя любовь".

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"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (мск)