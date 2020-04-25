Ученик академии «Локомотива» продолжает тренировки на самоизоляции. В ход идут бутылки с водой
19:27
Ученик академии «Локомотива» Роман Родин продолжает занятия в условиях самоизоляции. Пресс-служба железнодорожников выложила видео, как мальчик проводит тренировки, в том числе используя бутылки с водой.
Это Родин Роман из Академии «Локо» ??— «Локомотив» ? #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 25, 2020
И он с пользой проводит время дома ?
Рома молодец! Будь как Рома! ??#StayHomeStayLoko ? pic.twitter.com/UrNIJPoCru