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Ученик академии «Локомотива» продолжает тренировки на самоизоляции. В ход идут бутылки с водой

19:27
Ученик академии &quot;Локо&quot; Роман Родин. Фото Twitter
Ученик академии &quot;Локо&quot; Роман Родин. Фото Twitter
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Ученик академии «Локомотива» Роман Родин продолжает занятия в условиях самоизоляции. Пресс-служба железнодорожников выложила видео, как мальчик проводит тренировки, в том числе используя бутылки с водой.

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