Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил перспективы «Зенита» в предстоящем роызгрыше Лиги чемпионов.

— В нынешних составах на что могут рассчитывать в Лиге «Зенит» и «Локо»? — вопрос экс-президенту «Локомотива».

— У петербуржцев хорошие шансы наконец-то пробиться в плей-офф. Команда крепкая, сыгранная, сбалансированная. Да и жребий будет полегче, ведь «Зенит» попадет в первую корзину. «Локомотив» — скорее всего, в третью. То есть, снова в группе будут два гранда. Вряд ли кто-то из них «Локо» по зубам.

— Печально.

— Вот за третье место, которое позволит выйти в Лигу Европы, побороться можно. При условии, что из четвертой корзины достанется слабая команда. Если сильная — боюсь, для «Локомотива» результат будет таким же, как и в прошлом сезоне.

— А кто возьмет Суперкубок?

— У «Зенита» объективно более мощный состав, но это ничего не значит. В одном матче может случиться что угодно. Не удивлюсь, если петербуржцы 90 минут будут терзать оборону «Локомотива», но проиграют 0:2. Сначала Крыховяк забьет ударом издали, а потом Алексей Миранчук убежит в контратаку. Реальный сценарий?

— Вполне.

— Вот и я так думаю. В любом случае нас ждет очень яркий матч. «Локомотив» наверняка выйдет в старом составе, минус Жоау Мариу, а у «Зенита» должен дебютировать Ловрен. Тем интереснее! (Александр Кружков).

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