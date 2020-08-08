Многие болельщики не смогли попасть вовремя на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и ЦСКА. У большой части зрителей на входе не считывались штрихкоды на билетах и болельщикам отказали во входе. Затем их отправили в кассы, чтобы распечатать новые билеты. В

итоге, многие, несмотря на потраченные деньги, уехали домой, сообщает в Twitter журналист «Матч ТВ» Вадим Матвеев.

Примерно через полчаса после стартового свистка было принято решение пускать на стадион и тех, у кого штрихкод не считывался. Те, кто еще не уехал со стадиона, все-таки смогли попасть на игру.