У РПЛ претензии к стадиону в Туле. Вот как он выглядит прямо сейчас

РПЛ имеет претензии к стадиону "Арсенала". Сегодня президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига озабочена состоянием газона на стадионе в Туле.

Стадион "Арсенал" в Туле вмещает 20 074 зрителя и имеет газон с натуральным покрытием. "Канониры" открют весеннюю часть чемпионата домашнем матчем против ЦСКА 2 марта. Также тульская команда на своем поле до конца сезона сыграет с "Енисеем", "Уралом", "Спартаком", "Локомотивом" и "Краснодаром".

"СЭ" показывает, как выглдит стадион в Туле сейчас.

Стадион "Арсенал" в Туле.

Стадион "Арсенал" в Туле.

Стадион "Арсенал" в Туле.

Стадион "Арсенал" в Туле.