"У него было очень недоброе лицо". Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева – о чиновнике Паке

На заседании Пресненского суда города Москвы свидетельница двух драк с участием водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым Екатерина Бобкова дала показания.

Девушка считает, что Пак испытывал негатив к их компании.

– У потерпевшего Пака была возможность пересесть?

– Было очень много места. Полупустая "Кофемания", – ответила Бобкова.

– Вы почувствовали негатив с его стороны?

– У него было очень недоброе лицо. Постоянно смотрел на нас... Когда все закончилось. Кто-то перед кем-то извинился. И не из подсудимых. Они даже пожали руки.

Бобкова также ответила на вопросы адвокатов.

– Ребята танцевали, стояли спиной к Паку. А он такой: это вы про меня. А Александр: нет, вы извините, просто вы похожи...В этой компании каждый друг за дружку! Он их назвал петухами, и смысл был что они (хлопает ладонями два раза). Это обидно.

– Что Мамаев делал в "Кофемании"?

– Сидел с подружкой. Он вообще последним подошел. (Андрей Михайлов, Дмитрий Зеленов)

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