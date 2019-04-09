"Святоша и ангелочек". Свидетельница охарактеризовала Кокорина

На заседании Пресненского суда города Москвы свидетельница драки с участием водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым Екатерина Бобкова дала показания.

– Как можете охарактеризовать Кокорина? – вопрос от судьи Светланы Тарасовой.

​– Святоша! Он как ангелочек. Добрый мальчик, отзывчивый, – ответила Бобкова. (Андрей Михайлов, Дмитрий Зеленов)

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!



