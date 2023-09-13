Хавбек «Пари НН» Карапузов рассказал, какой Юран в работе

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов рассказал о работе под руководством главного тренера Сергея Юрана.

— Какой тренер Юран?

— Строгий именно в требованиях, на тренировках, в теории. В обычной жизни он всегда раскрепощенный. Может пошутить и посмеяться, — цитирует Карапузова «РБ Спорт».

Этим летом 23-летний хавбек на правах аренды перешел в нижегородский клуб из московского «Динамо». За команду он провел шесть матчей в РПЛ и три — в Кубке России.

Нижегородцы за семь матчей набрали 10 очков и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.