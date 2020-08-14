Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0). Бригада Евгения Турбина отменила два гола красно-белых.

— Давления не было. Думаю, все решения судьи были верными. Потом специалисты все проанализируют и скажут. Я смотрел все моменты в повторе. Увидел, что рука у Ларссона была. Так что все нормально, — сказал Газизов. (Дмитрий Зеленов)