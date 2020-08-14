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«У Ларссона была рука. Судья поступил верно». Газизов — о судействе

22:37
14 августа. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:0. Отменный гол Джордана Ларссона. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 августа. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:0. Отменный гол Джордана Ларссона. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0). Бригада Евгения Турбина отменила два гола красно-белых.

— Давления не было. Думаю, все решения судьи были верными. Потом специалисты все проанализируют и скажут. Я смотрел все моменты в повторе. Увидел, что рука у Ларссона была. Так что все нормально, — сказал Газизов. (Дмитрий Зеленов)

Спартак — Ахмат

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«Спартак» — «Ахмат»: гол Ларссона отменен из-за игры рукой. По делу?
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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