«У Ларссона была рука. Судья поступил верно». Газизов — о судействе
22:37
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0). Бригада Евгения Турбина отменила два гола красно-белых.
— Давления не было. Думаю, все решения судьи были верными. Потом специалисты все проанализируют и скажут. Я смотрел все моменты в повторе. Увидел, что рука у Ларссона была. Так что все нормально, — сказал Газизов. (Дмитрий Зеленов)
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«Спартак» — «Ахмат»: гол Ларссона отменен из-за игры рукой. По делу?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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