РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У Караваева есть «ломка» по футболу

13:14
Вячеслав Караваев. Фото ФК «Зенит»
Вячеслав Караваев. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что соскучился по футболу.

— Плюсы самоизоляции? У кого есть дети — да, можно провести с ними побольше времени, — написал Караваев в stories Instagram. —  Других плюсов не вижу. Уже хочется выйти на улицу, свежим воздухом подышать. Ломка по футболу есть. Очень скучаю по полю, не хватает этих эмоций.

24-летний Вячеслав Караваев в текущем сезоне провел 22 матча за «Зенит» и забил один мяч при пяти голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/karavaj39/?hl=uk

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8163
Все опросы
Как завершить сезон чемпионата России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир