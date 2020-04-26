У Караваева есть «ломка» по футболу

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что соскучился по футболу.

— Плюсы самоизоляции? У кого есть дети — да, можно провести с ними побольше времени, — написал Караваев в stories Instagram. — Других плюсов не вижу. Уже хочется выйти на улицу, свежим воздухом подышать. Ломка по футболу есть. Очень скучаю по полю, не хватает этих эмоций.

24-летний Вячеслав Караваев в текущем сезоне провел 22 матча за «Зенит» и забил один мяч при пяти голевых передачах.