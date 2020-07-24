Президент РФС Александр Дюков оценил работу судейского комитета и его главы Ашота Хачатурянца. По его словам, судьи не помогают «Зениту».

— Нужно быть более открытыми и объяснять решения судей. В рамках специальных программ, передач, — сказал Дюков. — Чтобы вырабатывать единый язык, единое восприятие моментов. Быстро это не сделать, но стремиться нужно. Сначала Ашот Рафаилович и Виктор Кашшаи выбрали европейский подход, там никто ничего никому не объясняет. Но у нас так нельзя. Вижу, что Ашот Рафаилович стремиться все изменить. Благодарен ему за то, что он принял часть ударов на себя. Отмечу, что я намеренно отошел от оперативного управления работой судей. За это отвечают Хачатурянц и Кашшаи. Обвинить Ашота Рафаиловича в симпатиях к «Зениту» невозможно. Там нет ни грамма зенитовского. (Александр Бобров)