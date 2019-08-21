У Федуна есть вопрос к Цорну из-за календаря «Спартака» в августе с матчами против ЦСКА и «Зенита»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в эксклюзивном интервью «СЭ» попросил не предъявлять претензии к новичкам команды — хавбеку Малколму Баду и форварду Николозу Кутателадзе. 63-летний предприниматель отметил, что имеет вопросы к генеральному директору красно-белых Томасу Цорну? по календарю в августе.

— У ряда болельщиков к нему есть претензии, что он подписал двух клиентов своего бывшего агентства, — Баду и Кутателадзе. Что ответите?

— Подождите, — сказал Федун. — Если эти игроки являются хорошими, то какие проблемы? Мы знали, что есть конфликт интересов, детально обсуждали каждого из этих ребят. Баду может вырасти в очень хорошего, качественного флангового защитника. Он молодой и очень крепкий, и приобрели его за смешные деньги. Никаких проблем нет.

А Кутателадзе — ну увидим. Пока он провел первый матч в дубле, кстати, с листа — против ЦСКА. Он мне тоже понравился. Плюс — он еще молодой и не забывайте, что там нет ни агентских комиссий, ничего другого, кроме минимальной компенсации, которая прописана по механизму солидарности. И у него зарплата на уровне «Спартака-2». Думаю, тут разговоры смешные.

К нему (Цорну. — Прим. «СЭ») — другой вопрос. Я его предупреждал: «Учти, что нам играть в августе месяце, и ты увидишь, мы получим такое расписание, при котором со своими основными соперниками — ЦСКА и «Зенитом» — будем встречаться после тяжелейших отборочных матчей Лиги Европы. Постарайся этого не допустить». Ну вы видели результат. То есть его усилий оказалось недостаточно, чтобы решить этот вопрос.

Сегодня «Спартак» имеет ну просто тяжелейший график, который, как понятно, достался нам «случайным» жребием. Почему-то все время мы играем с теми же ЦСКА и «Зенитом» после еврокубков. (Максим Максимов)

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