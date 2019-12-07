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У Аликина во время матча с «Ахматом» родился сын

22:12

Защитник «Уфы» Павел Аликин стал отцом. Жена 35-летнего футболиста родила во время матча 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Уфа» (0:1). Сам Аликин остался в запасе.

Ахмат — Уфа

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