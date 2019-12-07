У Аликина во время матча с «Ахматом» родился сын
22:12
Защитник «Уфы» Павел Аликин стал отцом. Жена 35-летнего футболиста родила во время матча 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Уфа» (0:1). Сам Аликин остался в запасе.
В семье защитника футбольного клуба «Уфа» Павла Аликина прямо во время матча #АхматУфа произошло радостное событие — рождение сына!— ФК УФА (@UfaFc) December 7, 2019
Поздравляем Павла и его супругу с прибавлением в семействе! Желаем огромного счастья, взаимопонимания и крепкого здоровья новорожденному! pic.twitter.com/U47ZfKoeDS
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