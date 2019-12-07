У Аликина во время матча с «Ахматом» родился сын

В семье защитника футбольного клуба «Уфа» Павла Аликина прямо во время матча #АхматУфа произошло радостное событие — рождение сына!



Поздравляем Павла и его супругу с прибавлением в семействе! Желаем огромного счастья, взаимопонимания и крепкого здоровья новорожденному! pic.twitter.com/U47ZfKoeDS