Тюкавин покинул стадион «Ростова» в специальном медицинском фиксаторе

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в специальном медицинском фиксаторе покинул стадион после повреждения в матче с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

22-летний форвард получил травму в первом тайме встречи. На 23-й минуте его заменил Эль Мехди Маухуб. Сообщалось, что у Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена. Ему поставят итоговый диагноз в понедельник.

В текущем сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.