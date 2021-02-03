Тюкавин надеется, что он оставил голы на вторую часть чемпионата

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин выразил надежду, что ему удастся забить во второй части Тинькофф чемпионата России. За первую команду «Динамо» он пока не забивал.

«Надеюсь, оставил голы на вторую часть чемпионата, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Постараюсь забивать уже за основной состав. Ведь нападающих в первую очередь оценивают по голам».

18-летний нападающий в текущем сезоне провел пять матчей за «Динамо». В его активе один результативный пас.