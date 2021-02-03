ЦСКА выиграл второй товарищеский матч за день

ЦСКА разгромно победил в товарищеской игре с «Ла-Унионом» (6:2) на сборах в Кампоаморе.

В составе армейцев голами отличились Наир Тикнизян, 18-летний нападающий Владислав Яковлев, Илья Шкурин, Федор Чалов и Ильзат Ахметов с пенальти. Один из мячей испанцы забили в свои ворота. Ранее, сегодня днем, ЦСКА обыграл «Мурсию» (3:1).

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) — «Ла-Унион» (Испания) — 6:2 (2:1)

Голы: Тикнизян, 3 (1:0). Яковлев, 36 (2:0). Игрок «Ла-Униона», 39 — с пенальти (2:1). Игрок «Ла-Униона», 55 (2:2). Шкурин, 71 (3:2). Игрок «Ла-Униона», 76 — в свои ворота (4:2). Чалов, 84 (5:2). Ахметов, 90 — с пенальти (6:2).

ЦСКА: Тороп, Васин, Щенников, Котин, Кучаев (Сигурдссон, 32. Зайнутдинов, 46. Шкурин, 61. Ахметов, 74), Обляков, Тикнизян, Аванесян, Марадишвили, Чалов, Яковлев.

Предупреждения: Марадишвили, 65. Котин, 74.

3 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».