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Тюкавин рассказал, как прошел его первый сбор с главной командой «Динамо»

20:49
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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от своего первого сбора с основной командой.

«Первый сбор прошел хорошо, было много функциональной подготовки и беговой работы, — цитирует Тюкавина 3 февраля официальный сайт «Динамо». — Сейчас на втором сборе тренерский штаб нам дает новые нагрузки. Они посерьезнее, чем в «молодежке», но пока все хорошо».

18-летний нападающий в текущем сезоне провел пять матчей за «Динамо». В его активе один результативный пас.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/interview/?id_4=16146

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