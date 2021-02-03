Тюкавин рассказал, как прошел его первый сбор с главной командой «Динамо»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от своего первого сбора с основной командой.

«Первый сбор прошел хорошо, было много функциональной подготовки и беговой работы, — цитирует Тюкавина 3 февраля официальный сайт «Динамо». — Сейчас на втором сборе тренерский штаб нам дает новые нагрузки. Они посерьезнее, чем в «молодежке», но пока все хорошо».

18-летний нападающий в текущем сезоне провел пять матчей за «Динамо». В его активе один результативный пас.