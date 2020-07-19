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«Ты сможешь». В Японии новичка «Ростова» проводили баннером на русском языке

15:10
Баннер на матче &quot;Токио&quot;. Фото ФК "Ростов"
Баннер на матче &quot;Токио&quot;. Фото ФК "Ростов"
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Полузащитник «Токио» Кэнто Хасимото попрощался с клубом. Ранее игрок подписал контракт с «Ростовом».

Болельщики тепло попрощались с 26-летним японцем и вывесили баннер на русском языке «Ты сможешь».

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