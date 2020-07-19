«Ты сможешь». В Японии новичка «Ростова» проводили баннером на русском языке
15:10
Полузащитник «Токио» Кэнто Хасимото попрощался с клубом. Ранее игрок подписал контракт с «Ростовом».
Болельщики тепло попрощались с 26-летним японцем и вывесили баннер на русском языке «Ты сможешь».
Кенто, ты сможешь!— Football Club Rostov (@rostovfc) July 19, 2020
???
Вчера новичок нашей команды Кенто Хашимото провел прощальный матч за @fctokyoofficial. Болельщики тепло попрощались с воспитанником клуба и вывесили баннер на русском языке.
Что же, давайте переведем Кенто эту фразу ? pic.twitter.com/qiPswOeyCL
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