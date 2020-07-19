«Ты сможешь». В Японии новичка «Ростова» проводили баннером на русском языке

Кенто, ты сможешь!

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Вчера новичок нашей команды Кенто Хашимото провел прощальный матч за @fctokyoofficial. Болельщики тепло попрощались с воспитанником клуба и вывесили баннер на русском языке.



Что же, давайте переведем Кенто эту фразу ? pic.twitter.com/qiPswOeyCL