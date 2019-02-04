Тульский "Арсенал" проиграл "Жетысу"

"Арсенал" проиграл "Жетысу" в контрольном матче на сборах в Белеке - 1:2. Единственный мяч в составе туляков провел с пенальти Лука Джорджевич.

В сезоне-2018 "Жетысу" стал шестым в чемпионате Казахстана.

Контрольный матч

"Арсенал" (Россия) - "Жетысу" (Казахстан) - 1:2 (1:1)

Голы: Хромцов, 5 (0:1). Джорджевич, 43 - с пенальти (1:1). Оганесян, 86 (1:2).

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 60), Коне (Володько, 60), Беляев (Хлусевич, 60), Альварес (Аджоев, 60), Кадири (Денисов, 60), Ткачев, Мирзов (Сокол, 60), Бакаев (Лесовой, 60), Кангва (Костадинов, 46), Джорджевич (Макаров, 60).