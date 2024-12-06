Агент Барбоза: «В Европе пристально следят за российскими талантами»

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал об интересе к российским футболистам в Европе.

«Перейдет ли кто-то из российских игроков РПЛ в Европу в ближайшее время? Такая вероятность есть всегда, потому что в чемпионате России есть футболисты, которые могут играть за рубежом. Пока сезон не закончился — обычно в конце чемпионата завершается наблюдение скаутов, и дальше клуб принимает решение. Если что-то и будет, то скорее летом. Индивидуализировать будет некорректно, поэтому фамилии называть не буду. Но сейчас в Европе пристально следят за всеми российскими талантами — как за молодыми, так и за более взрослыми», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

6 декабря появилась информация, что «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.