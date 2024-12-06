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Агент Барбоза: «В Европе пристально следят за российскими талантами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза рассказал об интересе к российским футболистам в Европе.

«Перейдет ли кто-то из российских игроков РПЛ в Европу в ближайшее время? Такая вероятность есть всегда, потому что в чемпионате России есть футболисты, которые могут играть за рубежом. Пока сезон не закончился — обычно в конце чемпионата завершается наблюдение скаутов, и дальше клуб принимает решение. Если что-то и будет, то скорее летом. Индивидуализировать будет некорректно, поэтому фамилии называть не буду. Но сейчас в Европе пристально следят за всеми российскими талантами — как за молодыми, так и за более взрослыми», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

6 декабря появилась информация, что «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Паулу Барбоза
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
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 - : -
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