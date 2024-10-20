«Оренбург» — «Крылья Советов»: самарцы удвоили преимущество

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«Крылья Советов» забили второй гол в ворота «Оренбурга» в матче 12-го тура РПЛ — 2:0.

На 31-й минуте отметился Кирилл Печенин.